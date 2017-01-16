Fenerbahçe 2. Yarılarda Etkisiz

FutbolArena Analiz - Süper Lig'in 17. haftasında Adanaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, ilk yarısını 2-1 yenik kapattığı maçı kazanmayı başaramadı. Fenerbahçe bu durumu bu sezon 7. kez yaşadı.



FENERBAHÇE MAÇ ÇEVİREMİYOR



Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de oynadığı 17 maçın 10 tanesinde ilk yarıyı önde kapattı. Sarı lacivertliler ilk yarıyı üstün geçtiği 10 maçın dokuz tanesini kazanırken bir beraberlik aldı ve hiç yenilmedi.



Buna karşın Fenerbahçe, ilk yarısını önde geçemediği yedi maçı da kazanamadı. Fenerbahçe bu maçlarda 17 puan kaybı yaptı.