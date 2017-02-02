Fener Son Avrupa Şampiyonunu Bir Kez Daha Devirdi

Turkish Airlines Euroleague 21. hafta maçında Fenerbahçe, CKSA Moskova’yı konuk etti.

Fener Son Avrupa Şampiyonunu Bir Kez Daha Devirdi

Turkish Airlines Euroleague 21. hafta maçında Fenerbahçe, CKSA Moskova'yı konuk etti. Mücadele sarı-lacivertli takımın 77-71 üstünlüğü ile sona erdi.

Salon: Ülker Sports Arena

Fenerbahçe: Ekpe Udoh xxx 15, Antic xx 9, Bogdanovic xxx 12, Sloukas x 9, Nunnaly x 7, Vesely x 6, Kalinic xx 2, Dixon x 7, Datome xx 13

Başantrenör: Zeljko Obradovic

CSKA Moskova: de Colo xxx 23, Dimitri Kulagin x 4, Augustine x 6, Fridzone xx 2, Jackson xx 3, Freeland xx 3, Vorontsev x 8, Higgins xx 11, Kurbanov x 6, Hines x 5

Başantrenör: Dimitrios Itoudis

1. Periyot: 15-14 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 36-40 (CSKA Moskova lehine)

3. Periyot: 60-51 (Fenerbahçe lehine)

(Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA) - İSTANBUL

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Turkish Airlines Euroleague, Sarı Lacivertliler, Ülker Sports Arena, Zeljko Obradovic, Ivan Obradovic, Cska Moskova, Mehmet Şirin, Ülker Arena, Fenerbaheçe, Fener Bahçe