Fener Rum Patrikhanesi'nde Paskalya Ayini

Hristiyanların en önemli dini bayramlarından biri olan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi'nde ayin düzenlendi.



Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ve yaklaşık 3,5 saat süren Paskalya ayininde, mum yakılarak dilekte bulunulurken, Rumca ilahiler, dualar okundu.



Ayine, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Evangelos Sekeris ile Türkiye'de yaşayan ortodoks vatandaşlar ve Yunanistan'dan gelen konuklar katıldı.