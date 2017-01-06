Haber-Kamera: Enver ALAS - İstanbul DHA



Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin düzenleniyor.



Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen ayinin ardından denizden haç çıkarma töreni yapılacak.



Fener Rum Patrikhanesi bahçesinde yer alan Aya Yorgi Kilisesi'nde, Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından yönetilen ayine sabah saatlerinden itibaren çok sayıda kişi geldi. Ziyaretçiler, mum yakarak dua etti. Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı İoannis Amanatidis, Yunanistan Ankara Büyükelçisi Kiriakos Lukakis, İstanbul Başkonsolosu Evangelos Sekeris de ayine katılanlar arasında yer aldı.



YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ



Patrikhanenin içinde ve dışında polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü. Patrikhanenin bulunduğu sokağın girişinde bekleyen polis, ayine gelenlere üst araması yaptı, çantaları aradı. Ayinin ardından Bartholomeos ve cemaatin katılımıyla Haliç kıyısında haç atma töreni gerçekleştirilecek