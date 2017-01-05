Fener Kültür Turu ile tarihi ve sokakları keşfedin!



"Buluşma Yeri ve Saati: Taksim The Marmara Önü 09: 00



Güzergah: Küçük Mustafa Paşa Hamamı, Gül Camii (Aya Theodosia Kilisesi), Yeni Ayakapı, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi, Aya Yorgi Kilisesi, Fener Mahallesi, Fener Rum Erkek Lisesi, Panagia Muhliotissa Kilisesi, Yuvakimyon Rum Kız Lisesi (dışarıdan), Dimitri Kantemir'in Evi (dışarıdan), Kadın Eserleri Kütüphanesi - dışarıdan, Bulgar Kilisesi, Tur-i Sina Metokhionu (dışarıdan)



Fiyata dahil hizmetler: Sabah kahvaltılık poğaça ve çay, Uzman rehberlik, kilise ve camilerdeki bağışlar, Haliç'e haç atma törenine özel tekne, Günün anlamına özel hazırlanmış öğle yemeği,ulaşım, tur bilgi notlarımız



Yeni yıl başında, ocak ayının 6'sında, "suların kutsandığı" İsa'nın vaftiz edildiği kadim zamanı anmaya hazır mısınız? Yılda yalnızca bir kez gerçekleşen, Haliç'de Haç Atma Töreni'ne özel teknemizle eşlik ediyoruz!



Fener... Balat... Cibali: binyılların kutsal kenti İstanbul'da Türk, Rum, Ermeni ve Yahudilerin renklendirdiği, Bizans ve Osmanlı döneminin en önemli iskan yeri olan, dinlerin buluştuğu canım mahallelerde ihtişamlı mimariyi inceliyor; şahnişli, cumbalı evleriyle müstesna sokakların efsunlu havasını kokluyor, gizemli hikayelerini dinliyoruz. Üç semavi dinin yüzyıllardır uyum içinde yaşadığı mahallelerin havası günümüzde aynı mistik atmosfere sahip: pencereler arasına gerilmiş çamaşır iplerinde uçuşan rengarenk giysilerin arasından sızan günışığı, bir başka köşede bir kutsal mekanı aydınlatır. Altın Boynuz'un kutsal yakası, Haç Atma Töreni gününde bambaşkadır. İstanbul'un en eski kilisesi ile sökülüp takılabilen tek mabet unvanına sahip kilise, kentin en ilginç ve değerli yapıları hem kilise hem cami olmuş mekanları sizi bekliyor.



Her yıl yalnızca 6 Ocak'da gerçekleşen Haliç'de Haç Atma Töreni'ne sizleri de bekliyoruz..."