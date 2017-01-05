Fener'den Ukrayna Çıkarması

Aleksander Karavayev'i renklerine katan Mehmet Ekici transferinde de önemli yol kateden Fenerbahçe 10 numara transferini bitirmek için harekete geçti. Genel Sekreter Mahmut Uslu'nun da yer alacağı Fenerbahçe yönetiminin 1-2 gün içinde Ukrayna'ya giderek Shakhtar Donetsk kulübü ile Alan Patrick'in transferini bitirmeye çalışacak. Sarı-Lacivertli yönetimin Alan Patrick'i satın alma opsiyonuyla birlikte 1.5 yılık kiralamak istediği ancak gerekirse haziran ayına kadar kiralamaya da sıcak bakabileceği ifade ediliyor. Shakhtar Donetsk ile yapılacak görüşmelerde 1.5 yıllık kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro'nun üzerine çıkmamaya çalışacakları ifade ediliyor.

DICK ADVOCAAT ONUN İÇİN ONAY VERDİ



Alan Patrick'in oyunun iki yönünü de oynayabilmesi nedeniyle Advocaat tarafından tercih edildiği, top tekniğinin de zaten üst düzeyde olduğunun bilindiği ifade edildi. Patrick'in asist özelliği dışında gol özelliğinin de bulunduğu komple yapısıyla Fenerbahçe'ye ligde ve Avrupa'da önemli katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Anlaşma sağlanırsa Patrick, Antalya kampına gelecek.

Kaynak: Takvim