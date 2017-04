Antonina Turizm tarafından gerçekleştirilecek "Fener Balat Kültür Turu"nda yerinizi alın.



"İstanbul'un en kozmopolit semtinin ara sokaklarında güzel bir Pazar geçirmeye hazır mısınız? Hem Bizans hem de Osmanlı döneminin en önemli iskan yerlerinden bir tanesi de Fener semtiydi. Dik yokuşları nedeniyle Bizans döneminde bu semte sakinleri Petrion adını vermişlerdi. O dik yokuşları aşındırırken karşımıza çıkan "bizde bu şehrin parçasıyız" diye haykıran Rum mimarisi şirin evler, dünyada yaklaşık 250 milyon Ortodoks'a ruhani liderlik yapan tarihi Fener Rum Patrikhanesi semtin bir çırpıda sayılacak eserlerindendir.



Fener semti çok eskilerden beri Rum cemaatinin eğitim merkezlerinden birisi konumundaydı. Seferadların hüznünü taşıyan, kozmopolit yapısıyla İstanbul'un ortasında Kudüs havası yaratan adını Palation yani "saray" kelimesinden alan Balat semti de sırlarını sizlerle paylaşacağımız Nefs-i İstanbul köşesi olarak bu turda sizlere sunulmakta."



Buluşma Yeri ve Saati: Kadir Has Üniversitesi Rezan Has Müzesi Önü / Saat: 09.30.



Güzergah: Cibali Tütün Fabrikası önündeki buluşma ardından üniversiteye girip üniversitedeki sergi ziyaret edilecek. Küçük Mustafa Paşa Hamamı, Gül Camii (Aya Theodosia Kilisesi), Yeni Ayakapı, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi, Aya Yorgi Kilisesi, Fener Mahallesi, Fener Rum Erkek Lisesi, Panagia Muhliotissa Kilisesi, Yuvakimyon Rum Kız Lisesi (dışarıdan), Dimitri Kantemir'in Evi (dışarıdan), Kadın Eserleri Kütüphanesi - dışarıdan, Bulgar Kilisesi, Tur-i Sina Metokhionu (dışarıdan), Balat Meydanı, Ahrida ve Yanbol Sinagogu (dışarıdan), Surp Hresdagabet Kilisesi, Ferruh Kethuda Camii, Ayvansaray Panayia Balinu Kilisesi (dışarıdan), Ayios Dimitrios Kanebu Kilisesi, Atik Mustafa Paşa Camii (Sen Peter ve Mark Kilisesi - Aya Tekla Kilisesi), Blaherna Ayazması.



Fiyata dahil hizmetler: Sabah kahvaltılık poğaça ve çay, Uzman rehberlik, kilise ve camilerdeki bağışlar, öğle yemeği.



Hediye: Tur bilgi notları



Önemli Notlar:



*Tur buluşma yerimizde hareket saatinden 15 dakika önce bulunmanızı gerekmektedir. Geç kalınması durumunda sorumluluğun firmaya ait olmadığını belirtmek isteriz.



*Tüm turlarımızda, turda anlatım yapan rehberinizi daha iyi duyabilmeniz için, rehber kulaklık sistemi kullanılmaktadır.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Bilgi İstasyonu



Mekan Adresi : Halaskargazi Caddesi. Meydan Apt. No: 9/1 Kenter Tiyatrosu Üstü



Başlangıç Saati : 09.04.2017 09: 30: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 11: 30: 00



Kategori : Fener Balat Kültür Turu



Tür : Gezi



Ücretlimi? : Hayır