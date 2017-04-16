Fener Avrupa Şampiyonluğu Için Parkeye Çıkıyor

FIBA Kadınlar Avrupa Liginde 3. kez final oynayacak olan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, bu kez kupayı kazanmak istiyor.



Dörtlü Finalin şampiyonluk maçında Fenerbahçe, bugün Rusya'nın Dinamo Kursk ekibi ile karşı karşıya gelecek. Avrupa şampiyonunun belli olacağı karşılaşma TSİ 17.00'da başlayacak ve Fenerbahçe TV'den canlı olarak yayınlanacak.



Organizasyonun üçüncülük/dördüncülük karşılaşmasında ise ev sahibi UMMC Ekaterinburg ile USK Prag karşı karşıya gelecek. TSİ 14.30'da başlayacak bu karşılaşma da Fenerbahçe TV'den naklen yayınlanacak.



Rusya'nın Ekaterinburg kentinde düzenlenen Final Four'daki ilk maçında ev sahibi UMMC Ekaterinburg'u 70-61 mağlup ederek finale yükselen Potanın Kraliçeleri, diğer eşleşmede Çekya ekibi USK Prag'ı 87-80'lik skorla saf dışı bırakan Dinamo Kursk'a karşı Avrupa şampiyonluğu için mücadele edecek.



FENERBAHÇE'NİN ÜÇÜNCÜ FİNALİ



Kadın basketbolunun Avrupa'da kulüpler bazında en prestijli organizasyonu olan FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, tarihinde üçüncü kez final oynayacak. Potanın Kraliçeleri, 2012-2013'te yine Ekaterinburg'da oynadığı finallerde UMMC Ekaterinburg'a, 2013-2014 sezonunda ise Galatasaray'a mağlup olarak kupaya ulaşamamıştı. Fenerbahçe'nin ayrıca bir üçüncülüğü, iki de dördüncülüğü bulunuyor.



18 MAÇTAN 14'ÜNÜ KAZANDI



Fenerbahçe, bu sezon Avrupa Liginde oynadığı 18 maçın 14'ünü kazandı, 4'ünü kaybetti. İlk turda Dinamo Kursk (Rusya), USK Prag (Çekya), Famila Schio (İtalya), BLMA (Fransa), Wisla Can-Pack (Polonya), Mersin Büyükşehir Belediyespor ve Uni Györ (Macaristan) ile yer aldığı A Grubu'nu 11 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ikinci tamamlayan sarı-lacivertli ekip, çeyrek finalde B Grubu'nu 3. bitiren İspanya'nın Perfumerias Avenida takımıyla eşleşti. İspanyol ekibi ile oynadığı 3 maçın 2'sini kazanan Fenerbahçe, adını Dörtlü Final'e yazdırdı ve Final Four ilk maçında ev sahibi UMMC Ekaterinburg'u 70-61 mağlup etmeyi başardı.



DİNAMO KURSK BU SEZON HİÇ KAYBETMEDİ



Rakip Dinamo Kursk, bu sezon Avrupa Liginde oynadığı tüm maçları kazandı. Ligde sarı-lacivertli takımın da bulunduğu A Grubu'ndaki 14 maçını kazanan Rus temsilcisi, çeyrek finalde Fransa'nın Bourges Basket ekibini iki müsabakada da mağlup etti ve Dörtlü Final'e çıktı. Dinamo Kursk, Dörtlü Final'deki ilk maçında normal süresi 77-77 tamamlanan mücadelenin uzatma periyodunu 87-80 kazandı ve Çekya'nın USK Prag ekibini yenerek, bu sezon 17'de 17 yaptı.



Rus ekibi, Fenerbahçe ile grup aşamasında oynadığı ilk maçı deplasmanda 72-69, ikinci karşılaşmayı ise sahasında 86-79 kazandı.



Sakat ya da eksik oyuncunun bulunmadığı Fırat Okul yönetimindeki Fenerbahçe'de hedef, İstanbul'a kupayla dönmek.



(İHA)