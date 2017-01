Fences: Denzel Washington'a Üçüncü Oscar'ı Getirir Mi?

Tiyatro oyunu Fences, Denzel Washington'ın eliyle sinemaya aktarıldı.



Oscar ödüllü oyuncu filmin hem yönetmeliğini hem de başrolünü üstleniyor: "Bütün gençler, siyah, beyaz, mavi, yeşil her neyse sizin hikayenizi anlatmanız için mücadele ediyor. Politikayı unutun, biz bir onay dünyasında yaşıyoruz. Siz de herkes gibi onu kazanmak zorundasınız. Bu aktörlerin yaptığı bu. August Wilson'ın bizim yapmamıza izin verdiği şey bu. İşte biz de buradayız.



Senaryosu August Wilson'a ait film 1950'li yıllarda Afro-Amerikan bir babanın ailesini geçindirmeye çalışırken karşılaştığı zorlukları anlatıyor.



Viola Davis de başrolde: "Hayatımdaki her kadın, benim annem, her kadın, onlardan aldığım ilham senaryodaki gibiydi. Senaryodaki tam bir kadındı. Onun tam olarak kim olduğunu biliyordum. Bazen elinizdeki malzemeden o kişiyi dışarı çıkarmaya çalışmanız gerekir. Diğer zamanlarda o sadece oradadır. Benim çizdiğim karakter August Wilson'dan geliyor."



Film 16 Aralık'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde vizyona girdi.



Fences'ın 61 yaşındaki oyuncu Washington'a üçüncü Oscar'ı kazandırabileceği konuşuluyor.



Auteur: euronews-tr



