Fenalaşan Genç Odasında Öldü

İZMİR'in Buca İlçesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle odasında fenalaşan 33 yaşındaki Taylan Palabıyık hayatını kaybetti.



Olay, bugün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Güvenlik görevlisi olarak çalışan Taylan Palabıyık, ailesiyle birlikte akşam yemeği yedikten sonra odasına geçti. Bir süre sonra odaya giren yakınları Taylan Palabıyık'ı hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. Palabıyık'ın yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Palabıyık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bir süre önce uyuşturucu tedavisi gördüğü lertilen Palabıyık'ın ölümüyle ilgili polis soruşturma başlattı.



- İzmir