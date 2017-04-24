Fen Lisesinde Tesettürlü Öğrencinin Rencide Edildiği İddiasına Soruşturma

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde 9'uncu sınıf öğrencisi tesettürlü 15 yaşındaki G.E.'nin okulda rencide edildiği iddiasıyla savcılık coğrafya öğretmeni Y.Z.Z. ve okul yönetimi hakkında soruşturma başlattı.



Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi tesettürlü G.E.'nin rencide edildiğine dair yerel basın ve internet sitelerinde çıkan haberler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Geçen cuma günü ifade için savcılığa çağrılan aile, okul yönetimi ve coğrafya öğretmeni Y.Z.Z. hakkında şikayetçi oldu. Konuyla ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de inceleme başlattığı belirtildi.



ŞİKAYET SONRASI DAHA SIKI KONTROL



Anne Şehriban E., kızının İmam Hatip Ortaokulu'ndan mezun olduğunu belirterek, Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi'ni kazanmasının ardından bazı öğretmenleri tarafından kapıda bekletilerek kılık kıyafet kontrolü yapıldığını öne sürdü. Durumu okul yönetimine bildirdiklerini ancak değişiklik olmadığını savunan Şehriban E., "Okul idaresiyle görüşmemizin ardından kızımın mağduriyetinin giderilmesi yerine daha da sıkı kontrol yapmaya başladılar. 'Aç bakalım feracenin altında ne var, kot mu giydin, okul forması mı giydin?' gibi sözlerle kızımı rencide ettiler. Müdür yardımcısıyla görüşen eşim bu tür uygulamanın kendi eşlerine ve kızlarına yapılması halinde nasıl tepki vereceklerini sormuş ve bu yanlıştan dönülmesini istemiş. Bunun üzerine ilk dönem kızım bir daha rahatsız edilmedi" dedi.



'KIZIMIN MAĞDURİYETİ GİDERİLMEDİ'



Kızının ikinci dönem de aynı sıkıntıları çekmeye başladığını iddia eden Şehriban E., özellikle coğrafya öğretmeni tarafından kızının rencide edildiğini kaydetti. Şehriban E., şunları söyledi:



"İkinci dönem başladığında coğrafya dersinde öğretmeni bu kılık kıyafetle okumak isterse başka okullara gidebileceğini söyleyerek, kızımı rencide etti. Daha önce çalıştığı bir okulda kulağının arkasında yara olan bir çocuğun saçını uzatabilmesi için rapor alması gerektiğini söyleyerek, kızımın da bu kıyafetleri giyebilmesi için rapor alması gerektiğini ima etmiş. Bizler feracelerimizi herhangi bir yaramızı ve açığımızı kapatmak için giymiyoruz. Aynı öğretmen çarşaf giyen insanların da Hıristiyan geleneğini yerine getirdiklerini ve rahibe kıyafeti giydiklerini dile getirmiş. Bizler okul idaresinden ve bazı öğretmenlerden gördüğümüz bu tepkiler nedeniyle yeterince rahatsız olduk ama kızımın mağduriyeti giderilmedi. Bir 28 Şubat mağduru olarak bu mağduriyetin giderilmesini, kızım gibi tesettürüne riayet etmek isteyen öğrencilerin rahat bırakılmasını istiyoruz."



'HERKESİN KILIK KIYAFETİNE SAYGI GÖSTERİYORUZ'



Anne Şehriban E., "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu tür olayları bizzat takip ettiğini söylemesine rağmen neden halen bu tür olayların peşini bırakmıyorlar ve tesettüre karşı alerjisi varmış gibi davranan okul idarecileri var, bilemiyorum. Biz herkesin kılık kıyafetine saygı gösteriyoruz, herkesin de bizim kılık kıyafetimize saygı göstermesini rica ediyoruz" diye konuştu.



Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi Müdürü Osman Ulusoy ise kendisine telefonla ulaşan DHA muhabirine, okulda böyle bir durum olmadığını, okula tesettürle gelip giden onlarca öğrenci olduğunu kaydetti. - Afyonkarahisar