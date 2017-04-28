Fen Lisesi Öğrencileri Bilimsel Çalışmalarını Sergiledi

Adıyaman Fen Lisesi 5 yıldır düzenlediği 4006 TÜBİTAK Bilim fuarının bu yıl beşincisini gerçekleştirdi.



Bilim fuarının açılışına İl Milli Eğitim Müdür Vekili Kazım Çoban, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Aydın, Bilim ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daşdan, Adıyaman İl Sağlık Müdürü Dr. Emin Taş, Gıda ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Nihat Yılmaz, akademisyenler, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenci veliler katıldı. Adıyaman Fen Lisesi Spor salonunda gerçekleşen fuarda 20 öğretmen ve 48 öğrencinin hazırlamış olduğu birbirinden ilginç 24 proje iki gün boyunca bilim meraklılarının beğenisine sunuldu. Adıyaman'ın ilk ve orta dereceli okullarından yüzlerce öğretmen ve öğrencinin ziyaret ettiği fuar büyük ilgi gördü. Adıyaman'da bilimsel etkinliklerinde öncü olduklarını belirten Adıyaman Fen Lisesi Müdürü Muharrem Aytekin, "Gelişen dünya şartlarına ayak uyduran, çağın bilimsel, teknolojik ve inovatif gelişmelerini yakından izleyen gençlerin yetişmesi için gençlerin üretici yönlerini geliştiren bu gibi projeler çok önemlidir. Bu bağlamda TUBITAK 4006 Bilim Fuarında görev alan öğretmen ve öğrencilerimizi gönülden kutluyorum" dedi. - ADIYAMAN