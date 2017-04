Fen Lisesi'nin Hazırladığı AB Projesinin Açılışı Yapıldı

Develi IMKB Fen Lisesi tarafından hazırlanan ve halen yürütülmekte olan TR01-KA201-034827 no'lu "Stand Up Against Bullying" (Akran Zorbalığına Karşı Meydan Oku) adlı ve Ulusal Ajans tarafından da kabul edilen Avrupa Birliği Projesi'nin açılış programı altı ülkeden katılan misafirlerin ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın katılımıyla yapıldı.



AB Bakanlığı tarafından toplamda 130.755 Euro hibe alan proje Türkiye koordinatörlüğünde, program üyesi ülkelerden İtalya, Portekiz, Romanya, Makedonya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nden farklı eğitim kurumları arasında gerçekleşmekte. 24 ay sürecek bu proje ile 6 ülkeye Kısa Süreli Öğrenci ve Öğretmen Değişimleri yapılacak. Bu projenin amacı, eğitim ortamlarında sıkça karşılaşılan fiziksel, duygusal, sosyal ve siber zorbalığa karşı okullar başta olmak üzere toplumu bilinçlendirme çalışmaları düzenlemek. Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği Ana Eylemi (Key Action 2, KA2) altında yer alan bu faaliyetler ile kurumsal, yerel/bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması hedefleniyor.



Açılış programında Türk kültürünün en önemli enstrümanı olan ney dinletisi de yapılırken ayrıca her ülke temsilcisi de kısa sunumlarla ülkesini tanıttı. Okul İngilizce öğretmeni ve proje koordinatörü Buket Durmuş'un projenin amacıyla ilgili bilgiler vermesinin ardından Başkan Cabbar'da kısa bir selamlama konuşması yaptı. "Dünyanın en güzel ve en misafirperver ülkesine hoş geldiniz" diyerek sözlerine başlayan Başkan Cabbar bu ve benzeri projelerin eğitim-öğretim hayatına çok önemli katkılar sağladığını belirtti. "Her nerede yaşıyor olursanız olun, her ne işi yapıyorsanız yapın ve hangi dili konuşuyorsanız konuşun, insana ve insanlığa yardımcı olun" diyerek sözlerini bitiren Başkan Cabbar, program sonunda altı farklı ülkeden gelen misafirlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ