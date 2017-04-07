Fen İşleri Çorlu-Ergene Şantiyesi Hizmete Başladı

Çorlu ve Ergene ilçelerine hizmet edecek olan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı şantiye binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.



Açılışa, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın yanı sıra, CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Gürcün ile daire başkanları ve belediye personeli katıldı.



Açılışta konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Gürcün, 6 bin 313 kilometrelik bir alanda 2 bin 100 kilometrelik bir yol ağına Süleymanpaşa merkezden hizmet edilmeye başlandığını belirterek, "Tabi bu sürdürülebilir bir durum değildi. Mutlaka ilçelerimizde uygun bir şekilde konuşlanmamız gerekiyordu. Çalışmalar başlatıldı prensip olarak doğu ve batı bölge olarak iki bölgede yola çıktık. Süleymanpaşa'daki merkezimizin yanı sıra Çorlu Ergene'de hizmet edecek doğu bölgesi için bu yeri seçtik" dedi.



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da konuşmasında, 30 Mart 2014 tarihinden itibaren göreve başladıklarından sonra eski ismiyle köy hizmetlerinden gelen ekibin büyükşehir belediyesine dahil olduğunu ve bir program yapılması gerektiğini belirtti. Albayrak, "Makina parkı yönünden son derece zayıftık. Makinaların çoğunu kullanılmayacak durumda olduğu için makina kimyaya gönderdik, ve yaklaşık olarak 40-50 milyonluk makina parkı alarak güçlendirdik, asfalt şantiyemizi güçlendirdik. Merkezden yönetimle çok zaman kaybettiğimizi anladık, daha fazla iş yapabilme için her ilçemizde şantiye kurma kararı aldık, ve o şantiye binalarını da makina parkıyla kuvvetlendirmek istedik. Örneğin Çorlu'da bir iş olduğu zaman ekipler sabah 08.00'da orada olacaklar. Böyle bir sistem başlattık ve ilk şantiye binamızı da Çorlu'da açıyoruz. Bunun için çok mutluyum, çünkü daha hızlı hizmet gelecektir. Bundan sonra daha aktif bir çalışma içinde olacağız. Her zaman ilçe belediyelerimizin de yanında olacağız. Yeni büyükşehir yasası ilçe belediyelerini ciddi maddi sıkıntıya sokmuştur. Daha önce hizmetlerin yüzde yüzü ilçe belediyeleri tarafından yapılırken artık yüzde yirmi beşi ilçe belediyelere yüzde yetmiş beşi de büyükşehir belediyesine kalmıştır. Büyükşehir Belediyesinin hizmetleri ilçelerden takip edilecektir. Önümüzdeki 2 yılın da bütün ilçelerimiz için hayırlı olacağına inanıyorum bu tesisin de hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak da hizmetleri olumlu bir adım olarak değerlendirerek, "Birtakım hizmetleri Tekirdağ sathına dağıtmak ve bu hizmetleri ihtiyaca anında cevap verecek şekilde yapmak çok önemli" diyerek, bu adımı attığı için Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a teşekkür etti.



Şantiye binalarında Fen İşleri Dairesinin 2 müdürlüğünün şefliğinin oluşturulduğu 8 noktada konuşlanmaya karar verilen ve 6 ilçeye yapılan 6 yeni binanın toplam bedeli 3 milyon 141 bin lira olduğu, 800 metre kare kapalı alanı bulunan Çorlu Ergene binasının içinde toplantı, soyunma ve dinlenme odaları ile teknik personel odası ve çok amaçlı salon da bulunduğu belirtildi. - TEKİRDAĞ