Fen Fakültesinden "Antarktika İzlenimleri" Başlıklı Konferans

"Antarktika İzlenimleri, Likenci Gözüyle Beyaz Kıta" başlıklı konferans, Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi Kırmızı Salonda gerçekleştirildi.



Konferansta, Kayseri Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökhan Halıcı'nın Antarktika'da edindiği izlenimler ve likenler üzerine yaptığı araştırmalar konuşuldu. Konferansa, Fen Fakültesi Öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı.



2016-2017 öğretim yılında iki kez liken canlı grubu hakkında yaptığı araştırmalar sonucunda elde ettiği bulguları ve devam eden araştırma çalışmaları hakkında sunum gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Gökhan Halıcı, öncelikle son yıllarda Antarktika'ya Türk bilim insanlarının ilgisinin arttığını, bu sebeple, 2016 yılında Antarktika'ya düzenlenen seferde pek çok üniversiteden bilim insanının bir araya geldiğini belirtti.



Antarktika'da Türk üssü çalışmaları



Antarktika ile ilgili araştırmalarda Türkiye'nin sadece gözlemci statüsünde bulunduğunu, kıtada bilimsel araştırmaların aktif olarak sürdürülmesi ve yapılan bu araştırmaların sonuçlarının düzenli olarak yayınlanması için bir araştırma üssü kurulması fikrinin oluşturulduğunu ifade eden Halıcı, bu anlamda Türkiye'nin Antarktika'da üs kurmak için ön araştırma niteliğinde bir bilim seferi düzenlediğini ve bu sefer sırasında pek çok bulgu elde edildiğini ifade etti.



Halıcı, daha önceden Pakistan tarafından bir üs oluşturulduğunu ancak başarılı olamadığını, bu anlamda Türkiye'nin kuracağı üssün aynı zamanda İslam dünyasının tek üssü olacağını da sözlerine ekledi. Antarktika'da bir üssün kurulmasının ülke açısından çok faydalı olacağını ifade eden Halıcı, bu anlamda, pek çok bilim insanının yetiştirilmesine öncülük sağlanacağını, Türk bilim insanlarının değişen dünya iklimi ile ilgili çalışmalarda yer alabileceğini, uluslararası bilim profilinin ve iş birliğinin artmasının sağlanacağını ve Türk bilim insanlarına yeni çalışma sahalarının oluşturulacağını belirtti.



Antarktika'daki biyoçeşitlilik



Doğal kaynaklar açısından çok zengin bir bölge olan Antarktika'da pek çok biyolojik çeşitliliğin olduğunu söyleyen Halıcı, bölgede çok çeşitli penguen, fok, balina ve kuş türünün olduğunu ifade etti. Halıcı, kendi araştırma alanı olan liken yani dünyada kutuplardan çöllere kadar yaşayabilen organizmalar olan bitki türüne ilişkin bulgularını aktardı. Halıcı, kutup bölgesinde bulunan bazı likenlerin Türkiye'de de gözlemlendiğini de belirtti. Sıcaklık değişikliklerine göre likenlerin yayılışında değişiklik gözlendiğini de ifade eden Halıcı, küresel ısınmanın likenler gibi pek çok organizmanın yayılışını etkilediğini ve bu anlamda ısınma arttıkça kuzey enlemlerden güney enlemlere doğru bitkiler ve organizmalar için bir göç söz konusu olduğunu aktardı. Halıcı, ilerleyen zamanlarda bu dağılımın yayılış haritalarının kontrol edilerek daha geçerli veriler alınabileceğini de ekledi.



Konferans, soru ve cevap bölümünün ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR