FEMEN Dağıldı: Eylem Yapanlar Bizden Değil

Türkiye'de de eylemler düzenleyen feminist ve çevre aktivisti kadın gruplarından oluşan FEMEN dağıldı. Grup adına Apostrof sitesine konuşan Yana Jdanova, FEMEN'in 2015'ten bu yana var olmadığını, gerçekleştirilen eylemlerin bağımsız eylemler olduğunu belirtti.

Jdanova "FEMEN artık yok. Dağıldık. 2015'ten beri her şey bitti. Yapılan eylemlerin çok az da olsa ortak yanı olmasına rağmen FEMEN'le bir ilgisi yok. Daha önceki ekibimiz dağıldı" dedi.

'FEMEN, EYLEMLERİNE KATILMAK İSTEYENLER OLDUĞU SÜRECE VAR'

Jdanova'nın açıklamasının ardından FEMEN'in Ukrayna'daki kurucularından Anna Gutsol, grubun eylemlerine katılmak isteyen insanlar olduğu sürece var olduğunu söyledi.

Gutsol "FEMEN hareketi aktivistlerin protestolar gerçekleştirmeye son vermesi durumunda yok olacaktır. Görünüşe göre Yana için yok. Birileri için olmayabilir, ancak bu kişisel bir sorun" dedi.