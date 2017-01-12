"Félix Ziem: Işık Denizinde Bir Gezgin" Sergisi için Son Günler!

29 Ocak Pazar gününe kadar

Sergi 19. yüzyılın özgün manzara ressamlarından Fransız sanatçı Félix Ziem'in eserlerini Türkiye'de kapsamlı olarak ilk kez Pera Müzesi'nde bir araya getiriyor.

Pera Müzesi'nin Ziem Müzesi ve Martigues Belediyesi iş birliğiyle düzenlediği "Félix Ziem: Işık Denizinde Bir Gezgin" sergisi, 19. yüzyılın özgün manzara ressamlarından Fransız sanatçı Félix Ziem'i tüm yönleriyle tanıtmayı amaçlıyor. Küratörlüğünü Lucienne Del'Furia ve Frédéric Hitzel'in üstlendiği sergide Ziem'in, izlenimci ressamlarla üslupsal ilişkilerini yansıtan yağlıboyaları ile Kırım Savaşı döneminde İstanbul'da gerçekleştirdiği desen çalışmaları öne çıkıyor. Grafit ve tüy kalemle yaptığı desenlerde, kentin canlı bölgelerini yansıtan sokaklar, kocaman öküzlerin çektiği arabalar, köpekler, Boğaz ve Haliç sularında kayıp giden kayıklar betimleniyor. Desenlerinde manzaralarına yansıyan kalabalıklar hızlı çizimlerle, biraz bulanık bazen de siyah lekeler olarak betimlenirken ışık-gölge oyunlarıyla sağladığı ışıl ışıl su yansımaları, göz kamaştıran gökler, puslu görüntüler ise tuvallerinin temelini oluşturuyor.

Henüz hayattayken eserleri Louvre Müzesi'ne kabul edilen ilk sanatçı olan ve sonraki kuşakları da derinden etkileyen Ziem'i İstanbullu sanatseverlerle buluşturan sergi kapsamında, 17 Ocak Salı günü saat 18:30'da rehberli sergi turu gerçekleştiriliyor.

Félix Ziem: Işık Denizinde Bir Gezgin sergisi 29 Ocak Pazar gününe dek görülebilir.

Pera Müzesi Salı'dan Cumartesi'ye 10:00-19:00 saatleri arasında, Pazar günleri ise 12:00- 18:00 saatleri arasında gezilebilir. Müzede Cuma günleri hem uzun hem de ücretsiz!

"Uzun Cuma"larda müze 18:00 - 22:00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. Çarşamba günleri ise "Genç Çarşamba". "Genç Çarşamba" günleri tüm öğrenciler müzeyi ücretsiz ziyaret edebilir.

