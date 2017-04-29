Felipe Melo, Rakibine Yumruk Attığı İçin 3 Maç Ceza Aldı

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Libertadores Kupası'nda Palmeiras'ın deplasmanda Penarol'u 3-2 yendiği mücadelede futbolcuların karıştığı kavga ile ilgili kararını açıkladı.

Buna göre Palmeiras'tan Melo ve Penarol'dan Nahitan Nandez, Matias Mier ve Lucas Hernandez'e 3'er maç ceza çıktı.

Karşılaşmada rakibine yumruk atan Melo'ya 3 maçlık ceza az olması sebebiyle Güney Amerika basınında şaşkınlığa neden oldu.