Felipe Melo, Adanaspor Maçı Sonrasında Fenerbahçe ile Dalga Geçti

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta Fenerbahçe, sonuncu sırada yer alan Adanaspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı.
Ara transfer döneminde Palmeiras'a transfer olan Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo, Adanaspor ile berabere kalan Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
FENERBAHÇE TARAFTARLARINI KIZDIRDI
Çoğu zaman paylaşımlarında 'Fener Ağlama' etiketini kullanarak sarı lacivertli taraftarları kızdıran Felipe Melo, Adanaspor maçının hemen ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Dil çıkartan emojiler kullanarak Fenerbahçe'ye gönderme yapan Felipe Melo'nun paylaşımına Galatasaray taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Brezilyalı oyuncu mention yağmuruna tutularak sevgi gösterisine maruz kaldı.
Kaynak: Futbolarena.com