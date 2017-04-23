Felipe Melo, Derbi Sonrası Twitter'dan Galatasaraylı Oyuncuları Eleştirdi
Eski Galatasaraylı Felipe Melo derbi maçından sonra sarı-kırmızılı oyuncuları eleştirerek, ''Yenebiliriz veya yenilebiliriz ama hırs ve azim olması lazım'' dedi.
Süper Lig'de Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşmayı seyircisi önünde kaybederek eleştirilerin odağı olan sarı-kırmızılı oyuncuları eski Galatasaraylı Felipe Melo da eleştirdi. Brezilyalı oyuncu, sosyal medya hesabından şunları yazdı:
''Yenebiliriz veya yenilebiliriz, ama hırs ve azim olması lazım, bu formanın hakkını vermek lazım. Yensen de yenilsen de her zaman Galatasaray''
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