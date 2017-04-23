Felipe Melo, Derbi Sonrası Twitter'dan Galatasaraylı Oyuncuları Eleştirdi

Eski Galatasaraylı Felipe Melo derbi maçından sonra sarı-kırmızılı oyuncuları eleştirerek, ''Yenebiliriz veya yenilebiliriz ama hırs ve azim olması lazım'' dedi.

Felipe Melo, Derbi Sonrası Twitter'dan Galatasaraylı Oyuncuları Eleştirdi

Süper Lig'de Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşmayı seyircisi önünde kaybederek eleştirilerin odağı olan sarı-kırmızılı oyuncuları eski Galatasaraylı Felipe Melo da eleştirdi. Brezilyalı oyuncu, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

''Yenebiliriz veya yenilebiliriz, ama hırs ve azim olması lazım, bu formanın hakkını vermek lazım. Yensen de yenilsen de her zaman Galatasaray''

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