Felipe Melo, Derbi Sonrası Twitter'dan Galatasaraylı Oyuncuları Eleştirdi

Süper Lig'de Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşmayı seyircisi önünde kaybederek eleştirilerin odağı olan sarı-kırmızılı oyuncuları eski Galatasaraylı Felipe Melo da eleştirdi. Brezilyalı oyuncu, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

''Yenebiliriz veya yenilebiliriz, ama hırs ve azim olması lazım, bu formanın hakkını vermek lazım. Yensen de yenilsen de her zaman Galatasaray''