Felipe Melo'dan Fenerbahçe Taraftarlarına Gönderme

FutbolArena - Inter'den ara transfer döneminde Palmeiras'a transfer olan Felipe Melo, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.



"FENER AĞLAMA" İFADESİ



Palmeiras'ta çıktığı ilk antrenmanın ardından sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Felipe Melo'nun kullandığı hashtagler arasında 'Fener Ağlama' ifadesini geçirmesi gözlerden kaçmadı.







Galatasaray'dan ayrılıp Inter'e transfer olduğu dönemde de sık sık Fenerbahçe taraftarlarını kızdıracak paylaşımlarda bulunan Felipe Melo'nun, yeni takımı Palmeiras'ta çıktığı ilk antrenman sonrası Fener Ağlama ifadesini sosyal medyadaki paylaşımında geçirmesi de dikkat çekti.



2011-2012 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Felipe Melo, sarı-kırmızılı forma altında beş sezonda 154 maça çıkıp 18 gol kaydetmişti. 33 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun Türkiye'den sonraki durağı İtalyan ekibi İnter oldu. Siyah-mavili takımda iki sezonda 38 maça çıkan Breziyalı futbolcu, sadece 1 gol atabildi.





13 Oca 2017, 12: 58 PST

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