Felipe Melo'dan 4-0 Tepkisi

- Felipe Melo'dan 4-0 tepkisiİSTANBUL - Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, sarı-kırmızılıların aldığı 4-0'lık mağlubiyete tepki gösterdi.

Felipe Melo'dan 4-0 Tepkisi

- Felipe Melo'dan 4-0 tepkisi

İSTANBUL - Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, sarı-kırmızılıların aldığı 4-0'lık mağlubiyete tepki gösterdi.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'e 4-0 mağlup olmasının ardından Felipe Melo sosyal medya hesabından isyan etti. Sarı-kırmızılı kulübün mağlubiyetinin ardından paylaştığı videoda Melo, "4-0 mı? Fatih Terim, Abdürrahim Albayrak lütfen Galatasaray'a geri dönün. Allah Allah!" diyerek skora tepki gösterdi.

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