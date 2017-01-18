Feldmann ve Özgüç Cso Sahnesinde

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) sahnesi, genç solist Tobias Feldmann ve orkestra şefi Naci Özgüç'ü Ankaralı sanatseverlerle buluşturacak.



CSO Konser Salonu, 20 Ocak Cuma günü saat 20.00'de, "Dünya çapında yetenekli solist" olarak tanınan Feldmann'ı ve orkestra şefi Naci Özgüç'ü ağırlayacak.



Finlandiyalı besteci Jean Sibelius'un 1904 yılında bestelediği "re minör Op.47" numaralı tek keman konçertosu, bu alanda en sevilen keman konçertoları arasında yer alıyor.



Şef Naci Özgüç yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde konçertoyu yorumlayacak Feldmann, henüz 25 yaşında dünyanın önemli konser salonlarında sahne alan, geleceği en parlak sanatçılar arasında gösteriliyor.



Kraliçe Elizabeth, Uluslararası Joseph Joachim ve Alman Müzik yarışmalarında gösterdiği başarıların ardından klasik müzik camiasının dikkatini çekmeyi başaran Feldmann konserini ünlü İtalyan keman yapımcısı Nicolo Gagliano imzalı kemanıyla verecek.



Konserin ikinci bölümünde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, gerek yurt içinde, gerek yurt dışında başarılara imza atmış Şef Naci Özgüç yönetiminde, Peter İlyiç Çaykovski'nin olgunluk dönemi eseri "Op.32" numaralı "Francesca da Rimini" isimli eserini seslendirecek. Eserin akabinde, yine Çaykovski'nin "Op. 31" numaralı "Slav Marşı" dinleyiciyle buluşacak.



Konser biletlerine, konser salonunun gişelerinden, Dost Music Center'dan ve "www.biletinial.com" internet adresinden ulaşılabilecek.