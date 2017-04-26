Felçli hastalara gençlerden dev buluş



EDİRNE - Genç üniversite öğrencileri, bir çok hastaya çare olacak elektronik yardımlı fizik tedavi robotu icat etti. Özellikle felçli hastalar düşünülerek icat edilen elektronik yardımlı fizik tedavi robotunun kısa sürede seri üretimle piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

Trakya Üniversitesi AR-GE Bilişim topluluğu tarafından düzenlenen Robotrak Robot Yarışması'nın bu yıl üçüncüsü gerçekleştirildi.

Türkiye'nin bir çok ilinden 150'den fazla lise ve üniversite öğrencilerinin ürettiği robotlar yarıştı. Trakya Üniversite Yaşam Merkezinde gerçekleşen yarışmada genç öğrenciler sumo, mini sumo, çizgi izleyen ve Serbest kategorilerde katıldı. Robotların kodlama ve donanımını kendi imkanlarıyla yapan genç fikirler, bir çok alanda insan gücünü azaltacak buluşlarının sergilediler.

Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu, bu yıl robot yarışmasının üçüncüsünü düzenlediklerini belirterek, "Artık robot sayıları çok arttı. Türkiye'nin dört bir yanından robot yarışçıları burada. Her alanda çok fazla robot göreceğiz. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Sağlık alanında, güvenlik alanında, aklınıza gelebilecek her alanda robotları daha sık göreceğiz" şeklinde konuştu.

Trakya Üniveristesi Mekattronik Mühendisliği 2'nci sınıf öğrencisi Mücahit Kuralay, fizik tedavi robotunun maliyetinin çok düşük fakat sağlık için büyük bir buluş olduğunu belirterek,"Projemizin ismi 'Giyilebilir Biyomekattronik İskeletleri Sistemleri." Amacımız fizik tedavi hastalarının hastaneye gitmek yerine kendi kendilerine tedavilerini sağlamak. Ülkemizde bu icadın yerli üretimi bulunmamaktadır. Yurt dışında bir firma havalı şekilde yapıyor. Yanlarında tankla geziyorlar. Bizde tank yok olay bundan ibaret. Maliyet açısından gayet makul. 300 liraya mal ettik. Seri üretimi geçince maliyeti düşecek. Otomatik komutu var açma kapama işlemini otomatik yapabiliyor" dedi.