Felçli Hastalara Gençlerden Dev Buluş

Genç üniversite öğrencileri, birçok hastaya çare olacak elektronik yardımlı fizik tedavi robotu üretti. Özellikle felçli hastalar düşünülerek geliştirilen fizik tedavi robotunun kısa sürede seri üretimle piyasaya sürülmesi hedefleniyor.



Trakya Üniversitesi AR-GE Bilişim topluluğu tarafından düzenlenen Robotrak Robot Yarışması'nın bu yıl üçüncüsü gerçekleştirildi. Yarışmada, Türkiye'nin bir çok ilinden 150'den fazla lise ve üniversite öğrencilerinin ürettiği robotlar yarıştı. Trakya Üniversite Yaşam Merkezinde gerçekleşen yarışmaya genç öğrenciler sumo, mini sumo, çizgi izleyen ve serbest kategorilerde katıldı. Robotların kodlama ve donanımını kendi imkanlarıyla yapan genç fikirler, birçok alanda insan gücünü azaltacak buluşlarını sergiledi.



Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, bu yıl robot yarışmasının üçüncüsünü düzenlediklerini belirterek, "Artık robot sayıları çok arttı. Türkiye'nin dört bir yanından robot yarışçıları burada. Her alanda çok fazla robot göreceğiz. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Sağlık alanında, güvenlik alanında, aklınıza gelebilecek her alanda robotları daha sık göreceğiz" şeklinde konuştu.



Trakya Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 2'nci sınıf öğrencisi Mücahit Kuralay, fizik tedavi robotunun maliyetinin çok düşük fakat sağlık için büyük bir buluş olduğunu belirterek, "Projemizin ismi Giyilebilir Biyomekattronik İskeletleri Sistemleri. Amacımız fizik tedavi hastalarının hastaneye gitmek yerine kendi kendilerine tedavilerini sağlamak. Ülkemizde bu icadın yerli üretimi bulunmamaktadır. Yurt dışında bir firma havalı şekilde yapıyor. Yanlarında tankla geziyorlar. Bizde tank yok, olay bundan ibaret. Maliyet açısından gayet makul. 300 liraya mal ettik. Seri üretimi geçince maliyeti düşecek. Otomatik komutu var. Açma kapama işlemini otomatik yapabiliyor" dedi. - EDİRNE