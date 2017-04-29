Felç Geçiren Hastalara "Gizli Cep" Operasyonu

İzmir'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde daha önce felç geçiren hastalarda, tekrarlayan felçlerin önüne geçilmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyondan başarılı sonuçlar elde edildi.



Sağlık Bakanlığı İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, Ödemiş'te yaşayan ve iki yıl önce felç geçiren 57 yaşındaki Erol Çelik, yeniden felç geçirince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.



Kardiyoloji kliniğinde tetkikleri yapılan Çelik'e doktorlar "Sol Apendiks Kapama İşlemi" uygulamaya karar verdi.



Doç. Dr. Öner Özdoğan, Doç. Dr. Barış Kılıçarslan, Dr. Ersin Çağrı Şimşek ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Oktay Ergene'den oluşan ekip tarafından gerçekleştirilen işlem sonrasında, Çelik'in kalbinin sol kulakçığındaki pıhtı biriktiren gizli cep kapatılarak olası felç riski ortadan kaldırıldı.



Her felç geçiren hastaya bu yöntemin uygulanamayacağına dikkati çeken Doç. Dr. Barış Kılıçarslan, uygulanan bu işlem ile hastaların daha az ilaç kullandığını ve yaşam kalitesinin yükseldiğini belirtti.



Doç. Dr. Öner Özdoğan ise işlemin daha önce felç geçiren hastalara yönelik olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Felçli hastalara bilindiği gibi kan sulandırıcı ilaçlar veriliyor ancak bazı hastalar bu kan sulandırıcı ilaçlarını doğru ve düzenli kullanmalarına rağmen tekrar felç geçirebiliyorlar. Bazı hastalar ise kanama nedeniyle kan sulandırıcı ilaç kullanamıyorlar. İşlemi bu tür hastalara uyguluyoruz. Kalbin sol kulakçığının (sol atriyum) içinde gizli bir cep mevcut. Bu cep hareketsiz bir bölge ve burada pıhtı birikiyor. Özellikle ritim bozukluğu olan hastalarda pıhtıların çok büyük bir kısmı buradan kaynaklanıyor. Kaynaklanan pıhtı felce ve vücudun diğer damarlarında tıkanıklığa neden oluyor. Bu yöntem ile hafif bir anestezi eşliğinde, hastanın kasığındaki toplardamardan kateterler ile girerek kalp deliklerini kapattığımıza benzer cihazlarla bu bölgeyi kapatıyoruz ve bu boşluktan pıhtı atmasını engelliyoruz. Böylece tekrarlayan felçlerin de önüne geçiyoruz."



Hastaneden taburcu edilen Erol Çelik de "Şu anda çok iyiyim, doktorlarımdan çok memnun kaldım. Buradaki tüm ekibe beni sağlığıma kavuşturdukları için tekrar tekrar teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.