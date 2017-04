Felaket Bölgelerinde Robot İnsan İş Birliği

Felaket bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları için görevlendirilen robotlar iş başında. İtalya'da geçtiğimiz Ağustos ayında yaşanan deprem felaketiyle yeni robotların test sürüşüne başlandı. İnsansız hava araçları ve robotlar Roma yakınlarındaki Montelibretti itfaiye eğitim merkezinde hazır bekliyor. Bir doğal felaket ya da endüstriyel kazada delilleri toplamak ve yaralılara ulaşmak her zaman kolay olmuyor. Robotlar felaket alanına ilk ulaşan birlik olarak insansız hava araçlarıyla hareket edebilir ve gereken yerlere delilleri ulaştırabilir. Avrupa Araştırma Projesi TRADR uzaktan kumandalarla çalışan bu aygıtların alandan ilk verileri toplaması üzerine çalışmalarını yürütüyor.



Konuyu Otonom Sistemler Mühendisi Arenaud Dube anlatıyor:



"Robotun üzerinde lazer sensörler ve bir mesafe alıcısı bulunuyor. Alanın haritalamasını yapıyor hatta 3 boyutlu bir haritalama sistemi bulunuyor. Ancak tek bir robotla bu haritaya ulaşmak zor o açıdan bir kaç robotu aynı alanı taramak için görevlendiriyoruz. Üç robotun ölçümlerini net bir veri oluşturabilmek için kullanıyoruz ve çevrenin durumunu uzaktan kontrol edebiliyoruz."



Ortamdaki riskli bölgelerin anlaşılması ve insanların hayatını korumak ilk hedef. İtfaiyeci Emmanuele Gisi bu projenin itfaiyecilerle iş biliği içinde gerçekleştiğini belirtti:



"Robotlardan alınan veriler ve bilgiler bizim için oldukça kullanışlı. Araştırmamızın ilk etabını oluşturuyorlar. Böylece gece ya da yağmur altında bölgeye gidiyorsak, güvenli bir şekilde, önceden, operasyonumuz hakkında fikir sahibi olabiliyoruz."



Robotlar her bir durum için gerekli aleti yanlarında taşıyabiliyorlar. Gaz ya da radyoaktif bir durum söz konusuysa bile rahatlıkla alandan veri topluyorlar. Ancak araştırmalar her zaman insan robot iş biliğine dayanıyor.



TRADR Proje Yöneticisi Ivana Kruijff-Korbayova: "Günümüzde robotlar her yerde. Tam olarak yapmadıkları insanlarla birebir ilişkide olmak. Genellikle robotlar başka robot ve aygıtlarla iletişime geçiyorlar. İnsan ve robotun ortak olmasıyla meydana gelecek ekip ruhu açısından, bir yenilikten bahsedebiliriz" dedi.



İtalyan bilim insanları ilk arama kurtarma robotu denemeleri geçtiğimiz sene Ağustos ayında Amatrice'de yaşanan deprem felaketinde deneme fırsatı buldular. İtfaiye ekibi ve yetkililerin gözetiminde gerçekleşen çalışmalarda robotlar iki tahrip olmuş kilisede oldukça iyi çalıştılar.



Konu hakkında Bilgisayar Mühendisi Luigi Freda: "Zorlu bir görevdi çünkü kiliseler oldukça kötü durumdaydı, büyük tahrip vardı. Robotlardan önce, itfaiye ekibi detaylı analiz için alana giriş yapamamıştı. İçeri ilk giren robot kilisenin arkasına yerleştirilen monitöre görüntüleri aktardı ve ardından onu bir başka robot izledi. Daha sonra alana bir insansız hava aracı soktuk ve içeriyi filme aldık. Tüm alan 3 boyutlu



