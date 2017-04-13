Feke'de 100 Yıllık Su Sorununa Çözüm

Adana'nın Feke ilçesinde 9 mahallenin su problemi çözüldü.



Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar sonucu Feke'nin Akkaya Mahallesi'ndeki Pınar Gözü kaynağı ile Tapan mevkisindeki Paşalı, Tenkerli, Kaşaltı, İncirci, Topallı, Bahçeli, Kerpiçli mahallelerinin 100 yıllık su sorunu çözüme kavuştu.



Su kaynağında incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 21, yüzyılın Türkiye'sine ve Adana'sına yakışmayan, eşek sırtında vatandaşın evine su taşıdığı zamanların geride kaldığını, Adana'ya yakışır hizmetin kırsal merkez ayrım gözetilmeksizin devam edeceğini söyledi.



Yüz yıllık su sorunu çözülen dokuz mahallenin sakinleri ise Başkan Sözlü'ye teşekkür etti. - ADANA