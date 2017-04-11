Federer Afrika İçin Kazandı

İsviçreli tenisçi Roger Federer, üçüncüsü düzenlenen "Afrika için maç" isimli yardım organizasyonunda, Büyük Britanyalı Andy Murray'yi 2-0 mağlup etti.



İsviçre'nin Zürih kentinde oynanan karşılaşmada, dünya sıralamasının 4. basamağında yer alan Federer, dünya bir numarası Murray'yi 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yendi.



Öte yandan, Afrika'ya yardım amaçlı düzenlenen karşılaşmada, Murray'nin top toplayıcı çocuğa servis kullandırması da ilgi gördü.