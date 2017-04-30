Federasyon Kupası Trap Yarışmaları Bursa'da Yapılıyor

Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından Bursa'da düzenlenen Federasyon Kupası Trap yarışmaları, 174 sporcunun katılımıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi Olimpik Trap-Skeet Atış Poligonu'nda devam ediyor.

Trap Federasyon Kupası'nda, 24 şehirden 174 sporcu kıyasıya mücadele ediyor. Müsabakalar bugün yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.

Bu turnuvanın kendileri için büyük bir önem teşkil ettiğini belirten Trap-Skeet Teknik Kurulu Üyesi Abdürrahim Gezer, 28-30 Nisan tarihleri arasında, Türkiye Trap Kupası bu yıl Bursa'da gerçekleşiyor. 24 ilden 174 sporcu, kupa için mücadele ediyor. Bu müsabaka aynı zamanda milli takımımıza da puan getirecek. Milli takımımıza puan getireceği için bizim açımızdan büyük önem taşıyor. Erkekler, Bayanlar, küçük erkekler ve küçük bayanlar olarak kategorilerimiz var. Bu günde final atışları ile müsabaka son bulacak ve kupalar sahiplerine gidecek diye konuştu. - Bursa