Federasyon Kupası Trap Yarışları Sona Erdi
TÜRKİYE Atıcılık Federasyonu tarafından Bursa'da düzenlenen Federasyon Kupası Trap yarışmaları, 174 sporcunun katılımıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi Olimpik Trap-Skeet Atış Poligonu'nda sona erdi.
TÜRKİYE Atıcılık Federasyonu tarafından Bursa'da düzenlenen Federasyon Kupası Trap yarışmaları, 174 sporcunun katılımıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi Olimpik Trap-Skeet Atış Poligonu'nda sona erdi.
Türkiye'nin çeşitli illerinden 174 sporcunun üç gün boyunca mücadele ettiği yarışmalarda Büyük Erkeklerde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Alp Kızılsu, Büyük kadınlarda ise yine
Bursa Büyükşehir belediyespor Kulübü'nden Nihan Gürer birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.
Yarışmaların teknik sonuçları şöyle:
Büyük Erkekler
1-Alp Kızılsu (Bursa BB) 45 puan
2-Yavuz İlnam (İstanbul Avcılık) 44 puan
3-Ali İhsan kaya (Adana Sarıçam B) 35 puan
Büyük Kadınlar
1-Nihan Gürer (Bursa BB) 42 puan
2-DilaraBedia Kızıolsu (Bursa BB) 38 puan
3-Hikmet Gürbüz (İstanbul Avcılık) 29 puan
Küçük Erkekler
1-İlker Ergülen (İstanbul Avcılık) 37 puan
2-İbrahim şeremet (Balıkesir Avcılık) 32 puan
3-Selahattin İşli (Zonguldak Yıldız) 24 puan
Genç Erkekler
1-Murat İlbilgi (Kocaeli Kağıt) 36 puan
2-Sami Berber (Kastamonu Altınkuşak) 32 puan
3-Osman CanKarpuz (İstanbul Avcılık) 27 puan
Yıldız Erkekler
1-Selahattin Özer (Aydın Koçarlı) 55 puan
2-Süleyman Güvercin (Kocaeli Kağıtspor) 51 puan
3-Erdoğan Akkaya (Aydın Zafer) 48 puan
Genç Bayanlar
1-Rümeysa Pelin Kaya (K.Maraş Gençlik SK) 34 puan
2-FFatma Çavlı (Antalya Atıcılık) 34 puan
3-İrem Doğançay (Bursa Atıcılık) 19 puan
- Bursa