Federal Hükümetten Dortmund'a Destek

Almanya'da Borussia Dortmund oyuncularını taşıyan otobüsü hedef alan patlama ile ilgili olarak federal hükümet ve içişleri bakanlığı ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında, görüşlerini dile getirdiler.



Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaşanan olayın üzücü olduğunu, kabul edilemez olduğunu belirterek, olayın iki yaralıyla atlatılmasının sevindirici olduğunu kaydetti. Başbakan Angela Merkel'in Borussia Dortmund Kulüp Başkanı Hans-Joachim Watzke'i aradığını belirterek, desteklerini ve yaşanılanlardan dolayı üzüntülerini bildirdiğini açıkladı. Seibert, olayın çok yönlü olarak araştırılmasından dolayı fazla açıklama yapamayacaklarını söyledi.



Federal İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tobias Plate ise bugün oynanacak maç için herhangi bir olumsuzluğun olmadığını açıklayarak, Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maizire'nin maça giderek Dortmund'la dayanışma göstereceğini aktardı. Her türlü güvenlik önlemlerinin alındığına dikkat çeken Plate, olaydan bir gün sonra maçın oynanmasına güvenlik açısından herhangi bir olumsuzluğun olmadığı kararının, eyalet içişleri ve federal içişleri bakanlıklarının ortaklaşa yaptıkları durum değerlendirilmesinin ardından takımlara bildirildiğini açıkladı.



UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin oynanacağı Borussia Dortmund - Monaco maçı öncesinde dün akşam Borussia Dortmund takım otobüsü seyir halindeyken üç ayrı patlama ile saldırıya uğramıştı. Meydana gelen patlamada iki kişi yaralanmıştı. - FRANKFURT