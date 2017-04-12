Federal Hükümet: 2 Yaralıyla Atlatılması Sevindirici

Almanya'da Borussia Dortmund oyuncularını taşıyan otobüsü hedef alan patlama ile ilgili Federal Hükümet ve İçişleri Bakanlığından açıklama geldi. Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaşanan olayın üzücü olduğunu, ancak olayın 2 yaralıyla atlatılmasının sevindirici olduğunu kaydetti. Başbakan Angela Merkel'in Borussia Dortmund Kulüp Başkanı Hans-Joachim Watzke'i aradığını belirterek, desteklerini ve yaşanılanlardan dolayı üzüntülerini bildirdiğini açıklayan Seibert, olayın çok yönlü olarak araştırılmasından dolayı fazla açıklama yapamayacaklarını söyledi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tobias Plate ise bugün oynanacak maç için herhangi bir olumsuzluğun olmadığını açıklayarak, Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maizire'nin maça giderek Dortmund'la dayanışma göstereceğini aktardı. Her türlü güvenlik önlemlerinin alındığına dikkat çeken Plate, olaydan bir gün sonra maçın oynanmasına güvenlik açısından herhangi bir olumsuzluğun olmadığı kararının, Eyalet İçişleri ve Federal İçişleri Bakanlıklarının ortaklaşa yaptıkları durum değerlendirilmesinin ardından takımlara bildirildiğini açıkladı.



Borussia Dortmund - Monaco maçı öncesinde dün akşam Borussia Dortmund takım otobüsü seyir halindeyken üç ayrı patlama ile saldırıya uğramıştı. Meydana gelen patlamada iki kişi yaralanmıştı.



(Mehmet Koca/İHA)