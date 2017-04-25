Fedakar Öğretmenden Anlamlı Davranış

Siverek ilçesinde Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Hasan Başdemir, sosyal medya aracılığıyla öğrencilere kitap ulaştırdı.



İlçeye 30 kilometre mesafedeki Gedikli Ortaokulunda iki yıldır görev yapan Başdemir, göreve geldiği ilk günden itibaren öğrencilerine kitap okumayı sevdirmek amacıyla çalışma yürüttü.



Bu kapsamda sosyal medya aracılığıyla roman, hikaye, şiir ve deneme gibi çok sayıda kitap toplayan fedakar öğretmen, öğrencileri yeni kitaplarla buluşturdu.



Kitap dağıtım törenine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hasan Başdemir'e fedakarlığından dolayı teşekkür ederek, "Öğrencilerimizin okuma alışkanlığı kazanmaları için böylesi can ve başla çalışan fedakar öğretmenlerimizin olmasından gurur duyuyoruz." dedi.



Başdemir ise çok zor şartlar altında okuduğunu, bu nedenle de buradaki öğrencilerin durumunu çok iyi bildiğini ifade etti.



Kitap desteğinde bulunanlara teşekkür eden Hasan Başdemir, şunları kaydetti:



"Ben bu yardımları yaparak bir nevi devletime olan borcumu ödüyorum. Ben çok zorluklar çekerek bugüne geldim, ben de okumak için yardımlar aldım ve o yardımlar sayesinde ayakta kaldım. Şimdi de ben bir şeyler yapmam gerektiğine inanarak, ihtiyaç sahibi öğrencilere elimden geldiğince yardımlar yapmaya çalışıyorum. İnşallah bu çocuklarımız okuyacak ve devletine, milletine çok yararlı fertler olacaklar."