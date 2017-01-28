Fedakar köpek 9 yavruya hayat veriyor

Tedavi olmaya geldi, 9 yavruya hayat verdi.

Anneleri tarafından terk edilip, ölümle burun buruna kalan 15-20 günlük minik yavrular, veterinerler tarafından 'Lucy' ismi verilen sokak köpeğinin fedakarlığıyla hayata tutundu. Lucy, minicik bebekleri kendi yavruları gibi benimseyip emzirirken, 9 yavru süt annelerine sıkı sıkıya sarılıyor. Minik yavrular kendilerini toparlayıp, tedavileri tamamlandıktan sonra kendilerine kucak açacak hayvanseverler tarafından sahiplenilecekleri günü bekleyecek.

Buca Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi, bugünlerde 9 minik yavrunun ve fedakar Lucy'nin umut dolu hikayesine sahne oluyor.

Umudun hikayesi, zorlu ve tehlikeli şartlar altında sokaklarda yaşam sürmeye çalışan ve bakımsızlıktan yeni doğurduğu yavrularını kaybeden 3 yaşındaki sokak köpeği Lucy'nin, Buca Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunup, tedaviye alınmasıyla başladı. Soğuk ve sağlığını zorlayan hava şartlarıyla mücadele ederken yeni doğurduğu yavrularını kaybeden Lucy, hastalık ve yetersiz gıdadan ölmek üzereyken bulunup veterinerlerin özenli bakımıyla hayata tutundu.

Lucy'nin tedavi sürecinde Buca Belediyesi veterinerlik ekipleri kentin iki farklı noktasında annelerini kaybetmiş, açlıktan ölmek üzere olan 4 tane 15 günlük, 5 tane de 20 günlük minik köpek yavruları buldu. Belediyenin Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen 9 minik yavru anne sütü ve ilgisine aç hayatta kalma mücadelesi verirken imdatlarına fedakar anne Lucy yetişti. Gözleri yeni yeni açılmaya başlamış minik yavrulara anne şefkatiyle yaklaşan Lucy onları emzirip, annelik yaparak yaşama tutunmalarını sağladı. Gece gündüz yavrularla ilgilenen fedakar Lucy Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nin maskotu oldu.

Lucy'nin ve veteriner ekiplerinin itinalı bakımıyla gelişip, sağlıklı büyümeleri sağlanmaya çalışılan yavrular, yeterli gelişimi sağladıktan sonra hayvan severlerin vereceği sevgi ve şefkat dolu yuvalarına kavuşmayı bekliyor.