Fedakar Sokak Köpeği Süt Annelik Yaparak 9 Yavruya Hayat Verdi

Zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi verirken yavrularını kaybeden sokak köpeği, tedaviye alındığı Buca Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezinde 9 minik yavru köpeğe sütannelik yaparak, hayatlarını kurtardı.

ANNELERİ TARAFINDAN TERK EDİLMİŞLERDİ

Anneleri tarafından terk edilip, ölümle burun buruna kalan 15-20 günlük minik yavrular, 'Lucy' ismi verilen sokak köpeğinin fedakarlığıyla hayata tutundu. Lucy, minicik bebekleri kendi yavruları gibi benimseyip emzirirken, 9 yavru süt annelerine sıkı sıkıya sarılıyor.



REHABİLİTASYON MERKEZİNDEKİ "LUCY" DE 3 YAVRUSUNU KAYBETMİŞTİ

Buca Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi, bugünlerde 9 minik yavrunun ve fedakar Lucy'nin umut dolu hikayesine sahne oluyor. Umudun hikayesi, zorlu ve tehlikeli şartlar altında sokaklarda yaşam sürmeye çalışan ve bakımsızlıktan yeni doğurduğu yavrularını kaybeden 3 yaşındaki sokak köpeği Lucy'nin, Buca Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunup, tedaviye alınmasıyla başladı. Soğuk ve sağlığını zorlayan hava şartlarıyla mücadele ederken yeni doğurduğu yavrularını kaybeden Lucy, hastalık ve yetersiz gıdadan ölmek üzereyken bulunup veterinerlerin özenli bakımıyla hayata tutundu.



"LUCY" ŞİMDİ 9 YAVRUYA HAYAT VERDİ

Lucy'nin tedavi sürecinde Buca Belediyesi veterinerlik ekipleri kentin iki farklı noktasında annelerini kaybetmiş, açlıktan ölmek üzere olan 4 tane 15 günlük, 5 tane de 20 günlük minik köpek yavrusu buldu. Belediyenin Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirilen 9 minik yavru anne sütü ve ilgisine aç, hayatta kalma mücadelesi verirken imdatlarına fedakar anne Lucy yetişti. Gözleri yeni yeni açılmaya başlamış minik yavrulara anne şefkatiyle yaklaşan Lucy onları emzirip, annelik yaparak yaşama tutunmalarını sağladı. Gece gündüz yavrularla ilgilenen fedakar 'Lucy' Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinin maskotu oldu.