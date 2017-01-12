Feda Diyene Veda Etmek Zordur, Yolun Açık Olsun Müthiş Sol Ayak"

FutbolArena - Trabzonspor Kulübü, Olcay Şahan'ın transferi konusunda Beşiktaş Kulübü ve futbolcuyla görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.



Beşiktaş taraftarları KAP açıklamasının ardından Olcay Şahan'a övgü dolu sözlerle veda etmeyi tercih etti. 29 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ta geçirdiği 5 sezonda 180 maça çıkarken, 35 gol ve 32 asist üretti.



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