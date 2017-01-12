FutbolArena - Trabzonspor Kulübü, Olcay Şahan'ın transferi konusunda Beşiktaş Kulübü ve futbolcuyla görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Beşiktaş taraftarları KAP açıklamasının ardından Olcay Şahan'a övgü dolu sözlerle veda etmeyi tercih etti. 29 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ta geçirdiği 5 sezonda 180 maça çıkarken, 35 gol ve 32 asist üretti.
SOSYAL MEDYADAKİ OLCAY ŞAHAN PAYLAŞIMLARI:
En kötü dönemimizde #Feda diyen, yüreği büyük insan, yolun açık olsun Olcay Şahan... pic.twitter.com/yRrtcvGJKS
— SevinmekİçinSevmedik (@HergunBesiktas_) 11 Ocak 2017
21 yıllık yaşantımın şuanaki en mutlu gününü buan yaşadım eyvallah Olcay reis pic.twitter.com/2bhky11T50
— AA (@AdamAhlaksizz) 11 Ocak 2017
Futbolunu beğenmesemde kişiliği ve Beşiktaşlılığı her zaman örnek oldu. Güle güle 90+3 güle güle müthiş sol ayak. @olcay_sahan10 pic.twitter.com/VT2rdG3Eo0
— Uzay JK (@mrleo29_) 11 Ocak 2017
Efsane olarak kalacaksın. Senin bir camia'n var. @olcay_sahan10
— BOZTEKİN (@Boztekin51) 11 Ocak 2017
Feda diyene veda etmek zordur. Yolun açık olsun...
"Ölümüne Karakartal!" @olcay_sahan10 pic.twitter.com/tfKUYgcc3a
— YY (@YasinYilmazBJK) 11 Ocak 2017
Feda döneminde geldin büyük katkıda bulundun yeteneğin tartışılır ama adamlığın asla. Yolun açık olsun Olcay Şahan.Seni de yazdık kalbimize. pic.twitter.com/gcnrRHg27C
— Eren Trabzon (@trabzonet) 11 Ocak 2017
Feda Diyene Veda Etmek Zordur, Yolun Açık Olsun Müthiş Sol Ayak"
FutbolArena - Trabzonspor Kulübü, Olcay Şahan'ın transferi konusunda Beşiktaş Kulübü ve futbolcuyla görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
FutbolArena - Trabzonspor Kulübü, Olcay Şahan'ın transferi konusunda Beşiktaş Kulübü ve futbolcuyla görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.