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Fed Tutanakları Yayınlandı
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Fed Tutanakları Yayınlandı

ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarında, yeni yönetimin genişlemeci mali politikalarının öngörülenden daha hızlı faiz artışlarını gerektirebileceği belirtildi.

Fed Tutanakları Yayınlandı

ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarında, yeni yönetimin genişlemeci mali politikalarının öngörülenden daha hızlı faiz artışlarını gerektirebileceği belirtildi.


Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 13-14 Aralık 2016 tarihinde düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlandı.


FOMC üyelerinin politika faizini yüzde 0,25-0,50 aralığından yüzde 0,50-0,75 aralığına çıkarma kararı aldığı kritik toplantının tutanaklarında, "Tüm üyeler, aralık toplantısında federal fonlama oranında 25 baz puanlık faiz artışına gidilmesini uygun gördü." ifadesine yer verildi.


Tutanaklarda, FOMC'nin 2017 sonuna ilişkin ortalama faiz oranı beklentisinin yüzde 1,1'den yüzde 1,4'e yükselmesinin birkaç üyenin tahminlerini yukarı çekmesinden kaynaklandığı belirtildi.


Buna karşın, gelecek birkaç yıldaki faiz artışlarının, inatla düşük seyreden verimlilik artışı, güçlenmeye devam eden dolar ve yavaş küresel büyüme gibi faktörler nedeniyle kademeli olacağının vurgulandığı tutanaklarda, "Kısa vadeli faiz oranlarının bu toplantıdaki faiz artışına rağmen sıfıra yakın olması, FOMC'nin ekonomideki olası ters şoklara karşı parasal desteği artırma yeteneğini kısıtlıyor." yorumunda bulunuldu.

Tutanaklarda, ABD piyasalarında geçen kasım ayında yapılan başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan gelişmelere değinilirken, "Piyasa aktörleriyle yapılan anketler, ABD devlet tahvili faizlerindeki artış, varlık fiyatları ve dolardaki yükselişin en önemli nedeninin kamu harcamaları ve vergi politikalarına yönelik beklentilerin değişmesinin etkili olduğunu ortaya koydu." değerlendirmesine yer verildi.

Ayrıca, 20 Ocak'ta ABD Başkanlığı görevini devralacak Donald Trump'ın mali politikalarının para politikasını nasıl etkileyeceğine ışık tutan tutanaklarda, "Birçok üye şu anda mali politikalardaki değişimin ölçütü, kompozisyonu ve zamanı konusunda büyük belirsiz olduğunu belirtti ancak daha genişlemeci mali politikaların toplam talebi sürdürülebilir seviyenin üzerine çıkaracağı ve muhtemelen daha sıkı para politikası gerektireceğini kaydetti" ifadelerine yer verildi.

Bununla birlikte, birkaç üyenin son gelen enflasyon rakamları ve iş gücü piyasasında süren güçlenme nedeniyle görece daha sıkı para politikasının uygun olacağına yönelik görüşleri de tutanaklara yansıdı.

Fed, dört faiz artışı beklentisiyle başladığı 2016'yı aralık toplantısıyla yaptığı tek faiz artışıyla kapatırken, 2017'ye yönelik faiz artışı beklentisini ikiden üçe çıkarmıştı.


FOMC'nin bu yılki sekiz toplantısından ilki ise 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde Washington'da yapılacak.

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