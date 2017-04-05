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Fed Tutanakları Yayımlandı
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Fed Tutanakları Yayımlandı

ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi'nin mart ayı tutanakları yayımlandı.

Fed Tutanakları Yayımlandı

ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi'nin mart ayı tutanakları yayımlandı. Tutanaklari Fed yetkililerinin çok sayıda senaryoyu tartıştığını ortaya koydu.

Kaynak: Dunya.com

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