Fed Tutanakları Yayımlandı
ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi'nin mart ayı tutanakları yayımlandı.
ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi'nin mart ayı tutanakları yayımlandı. Tutanaklari Fed yetkililerinin çok sayıda senaryoyu tartıştığını ortaya koydu.
Kaynak: Dunya.com
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