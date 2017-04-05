Fed Tutanakları Sonrasında Dolar Yeniden 3.70 Liranın Üzerinde

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Mart ayı tutanaklarında "kademeli faiz artışınının uygun olduğu" görüşünün yinelenmesinin ardından dolar yeniden 3.70 liranın üzerine çıktı.



Fed'in bugün açıklanan tutanaklarında, "kademeli faiz artışlarının uygun olduğu görüşünün sürdüğü" belirtildi ve ayrıca "faiz artışı gelişmelerine" ilişkin değerlendirmeyi de "gerektiği takdirde değiştirmeye hazır olduklarının" altı çizildi.



Bu gelişmenin ardından dolar 3.7080 liraya kadar çıkarken, parite etkisinden euro da 3.9585 liraya kadar yükseldi. Dolar daha sonra 3.70 - 3.71 lira ve euro da 3.94 - 3.95 lira aralığında hereket etmeye başladı.