Fed Tutanakları Açıklandı

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, Fed'in bu yıl içinde kademeli faiz artışlarına devam edebileceğine ve 4,5 trilyon dolarlık bilançosunu küçültmeye başlayabileceğine işaret etti.



Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 14-15 Mart'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.





FOMC üyelerinin politika faizinin üst sınırını yüzde 1,00'e çıkarma kararı aldığı kritik toplantının tutanaklarında, "Üyelerin biri haricinde hepsi, mevcut koşullar ile ekonomik aktiviteye, iş gücü piyasasına ve enflasyona yönelik görünümleri değerlendirdikten sonra politika faizi aralığını yüzde 0,75-1,00'e yükseltmekte görüş birliğine vardı" ifadelerine yer verildi.





Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari'nin faiz artışına karşı çıkan tek üye olduğu belirtilen tutanaklarda, "Kashkari'nin son veriler FOMC'nin ikili hedefleri için ek ilerlemeye işaret etmediği için muhalif tarafta yer aldığı" bildirildi.



"Üyeler değerlendirmelerini değiştirmeye hazırlar"





Tutanaklarda, üyelerin çoğunun kademeli sıkılaştırmaya devam edilmesini desteklediği aktarılırken, "Üyeler, ekonomik görünüme yönelik değerlendirmeleri genel olarak çok az değiştiğinden kademeli hızda faiz artışının FOMC'nin tam istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedefleri için muhtemelen uygun olduğunu düşünmeye devam etti" ifadelerine yer verildi.



Buna karşın enflasyona ve yeni mali politikalara yönelik belirsizliklerin sürdüğü vurgulanan metinde, şunlar kaydedildi:



"Üyeler, değelendirmelerini, iletişimlerini ve politika faizi için uygun gördükleri patikayı beklenmeyen gelişmelere yanıt vermek için değiştirmeye hazır olduklarının altını çizdiler. Ayrıca üyeler, gerçekleşmesi halinde uygun politika hızına yönelik değerlendirmelerini değiştirebilecek riskleri belirlediler. Bu riskler, harcamaların iş yerleri ve tüketicilerin yükselen güveni dolayısıyla artması, gözle görülür derecede genişlemeci maliye politikalarının uygulanması ve enflasyon baskılarının beklenenden daha hızlı şekilde güçlenmesi ihtimallerini kapsadı"





Fed, bilançosunu küçültmeye bu yıl başlayabilir





Mart ayı FOMC tutanaklarına Fed'in eleştirilere neden olan 4,5 trilyonluk bilançosuyla ilgili tartışmalar da yansıdı.



Birçok Fed yetkilisinin bilançonun pasif ve öngörülebilir bir şekilde küçültülmesinden yana görüş bildirdiğini ortaya koyan tutanaklarda, bunun hazine tahvilleri ve mortgage destekli menkul kıymetlere yönelik yeniden yatırımların kademeli olarak azaltılması ya da durdurulması yoluyla gerçekleştirileceği bildirildi.





Tutanaklara göre, Fed'in yeniden yatırım politikasına yönelik niyetinin uygulamaya geçmeden çok daha önce kamuoyuna iletilmesi konusunda hemfikir olan "çoğu üye ekonomi beklenen performansı göstermeye devam ederse, kademeli faiz artışlarının sürmesinin ve yeniden yatırım politikasının bu yıl içinde değiştirilmesinin uygun olacağına karar verdi."





Tutanaklarda, ayrıca 17 FOMC üyesinin yarısına yakının belirsizlik nedeniyle mali politikalara yönelik varsayımlarını ekonomik projeksiyonlarına yansıtmadığı ancak çoğu üyenin planlanan değişikleri "yukarı yönlü risk" olarak değerlendirdiği ifade edildi.