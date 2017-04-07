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Fed New York Şube Başkanı Dudley Açıklaması
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Fed New York Şube Başkanı Dudley Açıklaması

NEW ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şube Başkanı William Dudley, Wall Street'teki regülasyonların bazılarının yeniden gözden geçirilmesinin gerektiğini söyledi.

Fed New York Şube Başkanı Dudley Açıklaması

NEW ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şube Başkanı William Dudley, Wall Street'teki regülasyonların bazılarının yeniden gözden geçirilmesinin gerektiğini söyledi.

Dudley, Princeton Club'da yaptığı konuşmada, finanslar regülasyonlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin finans merkezi olarak kabul edilen Wall Street'teki regülasyonların yeniden gözden geçirilmesinin zamanının geldiğini bildiren Dudley, "Regülasyonlarda yapılan değişikliklere kritik bir şekilde bakmak artık tamamen uygun hale geldi." ifadesini kullandı.

Dudley, şu an finans sektöründeki reformların uzun süredir yürürlükte olduğuna işaret ederek, bunların etkinliğinin değerlendirmeye başlanmasının gerektiğini belirtti.

Küçük ve orta ölçekli bankaların üzerindeki düzenlemelerin azaltılması gerektiğini savunan Dudley, 2007 finansal krizinden sonra ABD'de çıkarılan Volcker kanunu ve Kapsamlı Sermaye Analizi ve Değerlendirmesi (CCAR) programında değişiklikler yapılması gerektiğini ifade etti.

Dudley, iyi işleyen bir finansal sistemin canlı bir ekonomi için gerekli olduğunun altını çizerek, şoklara karşı dirençli bir finansal sistem için regülasyonlarda gerekli değişikliklerin yapılmasının faydalı olacağını dile getirdi.

Öte yandan, Dudley, küresel finansal sistemi olumsuz şoklara karşı koruyan yapısal değişikliklerin ise korunması gerektiğini belirtti..

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