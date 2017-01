Fed New York Şube Başkanı Dudley Açıklaması

NEW ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şube Başkanı William Dudley, Fed'in büyümeyi sonlandıracak şekilde hareket etme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.



Dudley, New York'da düzenlenen ABD Ulusal Perakendeciler Federasyonunun (NRF) yıllık toplantısında Fed'in para politikalarını değerlendirdi.



Fed'in Amerikan ekonomisinde büyümeyi yakın zamanda sonlandıracak şekilde hareket etme olasılığının düşük olduğunu belirten Dudley, enflasyonun bir problem olmadığını kaydetti.



Dudley, ekonomik büyümenin gelecek yıllarda devam etmesi hakkında iyimser olduğunu bildirerek, son zamanlarda Amerikan dolarındaki güçlenmenin ithalat fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturarak ABD'li üreticilerin fiyatları yükseltmesini sınırlayacağını ifade etti.



ABD ekonomisinin sekiz yıl üst üste büyüme yakaladığına dikkat çeken Dudley, "Ancak, ekonomi yine de uzun dönemde sürdürülebilir hızının üzerinde büyümüyor." ifadesini kullandı.



Fed, 16 Aralık 2016'da politika faizi oranını 25 baz puan artırarak yüzde 0,50-0,75 aralığına yükseltmiş, gelecek seneye yönelik faiz artışı beklentisini de ikiden üçe çıkarmıştı. Böylece, en son Aralık 2015'te faiz artırımı yapan Fed, son 10 buçuk yılın da ikinci faiz artışını kaydetmişti.



Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde düzenlenecek ve Fed'in faiz kararı 1 Şubat'ta duyurulacak.