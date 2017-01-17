Fed'in Yönetim Kurulu Üyesi Brainard Açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, bankanın faiz oranını beklenenden hızlı artırma ihtimali olduğunu belirterek, "Eğer mali politikadaki değişiklik iş gücü piyasasındaki gevşekliğin daha hızlı kaybolmasını sağlarsa, diğer tüm faktörler sabit tutulduğunda para politikasındaki ayarlamalar muhtemelen daha hızlı olabilir." dedi.







Brainard, Washington'daki Brookings Enstitüsünde "Belirsizlik Döneminde Para Politikası" başlıklı bir konuşma yaptı.







ABD ekonomisinin geleceğini etkileyen birçok belirsizlik olduğuna vurgu yapan Brainard, bunlar arasında özellikle yeni yönetimin mali politikalarına yönelik spekülasyonların öne çıktığını bildirdi.





Brainard, boyutu, kompozisyonu ve zamanlaması belli olmayan mali genişleme politikalarının hayata geçirilmesiyle yok olmayacağını belirterek, "Bu nedenle, para politikası bir süre mali politikalara ve ekonomik etkilerine yönelik belirsizlikten etkilenebilir." ifadesini kullandı.





"Birçok sürpriz ortaya çıkabilir"





Belirsizliğin makroekonomik tahminleri de zorlaştırdığına işaret eden Brainard, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Petrol fiyatları, yurtdışındaki ekonomik görünüm, verimlilik artışı, tüketici ve yatırımcı güveni, finansal istikrar ve mali politikalara yönelik şoklar gibi birçok potansiyel sürprizler, ABD ekonomisinin izleyeceği yolu etkileyebilir. Bu durumun ortaya çıkardığı belirsizlik büyüme, işsizlik ve enflasyona ilişkin tahminler yapmayı zorlaştırıyor."





Lael Brainard, ayrıca son 30 yılda birçok ekonomik tahminin gerçekten kayda değer ölçüde farklı olduğuna değinerek, gelecek dönemdeki para politikasının bu nedenle şu an beklenenden çok farklı olabileceğine işaret etti.



"Para politikasındaki ayarlamalar daha hızlı olabilir"





Fed'in en "güvercin" yetkililerinden biri kabul edilen Brainard'ın konuşmasında, daha hızlı faiz artışlarının muhtemel olduğuna yönelik ifadeleri dikkati çekti.



Brainard, mevcut kamu harcamaları göz önüne alındığında kademeli ve düzenli faiz artışları beklediğini anlatırken, "Buna karşın, eğer mali politikadaki değişiklik iş gücü piyasasındaki gevşekliğin daha hızlı kaybolmasını sağlarsa, diğer tüm faktörler sabit tutulduğunda para politikasındaki ayarlamalar muhtemelen daha hızlı olabilir." görüşlerine yer verdi.



Daha önce Richmond Fed Başkanı Jeffrey Lacker ve Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester de Fed'i bu sene üçten fazla faiz artırmak zorunda kalabileceğini dile getirmişlerdi.