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Fed'in Yavaş Faiz Artışı Altını Destekleyebilir'
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Fed'in Yavaş Faiz Artışı Altını Destekleyebilir'

FED'in yavaş faiz artışı kararını değerlendiren Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Tufan, bu durumun altın fiyatlarını olumlu yönde etkileyebileceği yorumunda bulundu.

Fed'in Yavaş Faiz Artışı Altını Destekleyebilir'

FED'in yavaş faiz artışı kararını değerlendiren Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Tufan, bu durumun altın fiyatlarını olumlu yönde etkileyebileceği yorumunda bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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