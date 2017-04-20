Fed'in Bilançosunu Küçültmesi Faiz Politikasını Etkilemez'
Fed Boston Şubesi Başkanı Rosengren, Fed'in bilançosunu küçültmesinin yakında başlayabileceğini ve bunun bankanın kısa dönem faiz politikasını etkilemeyeceğini söyledi.
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