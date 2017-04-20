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Fed'in Bilançosunu Küçültmesi Faiz Politikasını Etkilemez'
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Fed'in Bilançosunu Küçültmesi Faiz Politikasını Etkilemez'

Fed Boston Şubesi Başkanı Rosengren, Fed'in bilançosunu küçültmesinin yakında başlayabileceğini ve bunun bankanın kısa dönem faiz politikasını etkilemeyeceğini söyledi.

Fed'in Bilançosunu Küçültmesi Faiz Politikasını Etkilemez'

Fed Boston Şubesi Başkanı Rosengren, Fed'in bilançosunu küçültmesinin yakında başlayabileceğini ve bunun bankanın kısa dönem faiz politikasını etkilemeyeceğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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Politika, Boston, Fed