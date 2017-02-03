Fed'in Beklemede Kalması İle Bist 100 Endeksi Yükseldi

BUGÜN NE BEKLİYORUZ?

YURTİÇİNDE ENFLASYON, ABD'DE İSTİHDAM VERİLERİ İZLENİLECEK…

BIST 100 Endeksi açısından bugün yurtiçinde saat 10:00'da açıklanacak enflasyon verileri önemli olacak. Piyasa beklentisi enflasyonda yükseliş eğiliminin gerek kur etkisi ve gerekse yıllık fiyat ayarlamalarının Ocak ayında yapılıyor olması nedeniyle sürmesi şeklinde. Anketlere göre enflasyon Ocak ayında %1,76 ve yıllık bazda %8,60 şeklinde. Aylık bazda %2'yi aşan enflasyon negatif olarak algılanabilir. ABD'de ise saat 16:30'da Ocak ayı istihdam verileri ve saatlik kazançların değişimi önemli olacak. İki gün önce özel sektör verileri yaklaşık 250,000 ile son yılların en yüksek seviyesinde açıklanmıştı. Bu paralelde bugünkü veride yüksek istihdam rakamı ve saatlik kazançlarda özellikle yıllık bazda %3,0'ı aşan bir veri gelmesi ABD Dolarında güçlenmeye neden olabilir. Sonuç olarak BIST 100 Endeksi açısından bugün yurtiçi enflasyon ve ABD istihdam/kazanç verileri belirleyici olacak. Genel beklentimiz verilerin beklentilerden yüksek gelebileceği şeklinde.

ŞİRKET HABERLERİ

Otomotiv Sektörü… Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2017 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı, %8 artışla 35.323 adet oldu. Otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %10 artarak 25.689 adet, hafif ticari araç satışları ise, 2016 yılının Ocak ayına göre %3 artarak 9.634 adet olarak gerçekleşti. Şirket bazında ise, Tofaş'ın (Nötr) satışları 2016 Ocak ayına göre, %1 artarak 3,994, Ford'un (Pozitif) satışları %20 artarak 4,511 ve Doğuş Otomotiv'in (Nötr) satışları ise %5 düşerek 6,401 adet olarak gerçekleşti. (ODD)

TOASO…Nötr… Şirket 2017 yılı hedeflerini açıkladı. Şirket, 2017 yılında 430-440 bin adet (2016 yılında 383 bin) aralığında araç üretmeyi ve 330-340 bin adet ihracat hacmi (2016 yılında 280 bin) yakalamayı hedeflemektedir. Ayrıca, yurtiçi pazar büyüklüğünün 870-880 bin adet (2016 yılında 984 bin) büyüklüğünde olacağını tahmin etmekle beraber yurtiçi satış beklentisini 110-115 bin adet (2016 yılında 110 bin) olarak belirlemiştir. 2017 yılında hedeflenen yatırım tutarı ise 150-200 milyon Euro (2016 yılında 352 milyon Euro) olarak açıklanmıştır. (KAP)

ISCTR…Pozitif… Şirket, 2016 yılı 4. Çeyrek dönemde geçen yıla kıyasla %54 artışla beklentilerin üzerinde olarak 1,365 milyon TL net kar (beklenti 1,206 milyon TL) açıkladı. Şirketin 2016 yılı toplam net karı ise, %53 artışla 4,701 milyon TL olarak gerçekleşti. (KAP)

YKBNK…Nötr… Şirket, 2016 yılı 4. Çeyrek dönemde geçen yıla kıyasla %10 düşüşle beklentilerin hafif üzerinde olarak 570 milyon TL net kar (beklenti 557 milyon TL) açıkladı. Şirketin 2016 yılı toplam net karı ise, %58 artışla 2,933 milyon TL olarak gerçekleşti. (KAP)

BIST 30 Kontratı

Şubat vadeli kontrat, BIST 30 Endeksi'ne paralel olarak günü %0,7 yükselişle 108,000 seviyesinden tamamladı.

Şubat vadeli kontratın hafta başında başlayan yükselişin ardından, önemli ekonomik verilerin açıklanacağı bugün, 107,0-108,5 bandında hareket etmesi beklemekteyiz.

USDTRY Kontratı

Dün veri akışının sakin olduğu günde, Türk Lirası gelişmekte olan ülke para birimleri ile birlikte kitlesel harekete iştirak ederek dolar karşısında değer kazandı. Söz konusu ülke kategorisinde dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi olan Türk Lirası, günü dolar karşısında %0,86 değer kazancı ile tamamladı. USDTRY kontratı dünü %1,3 değer kaybı ile 3,7535 seviyesinden tamamladı.

Bugün USDTRY kontratının güne yatay bir başlangıç yapmasını beklemekteyiz.

ALTIN/USD Kontratı

Dün dünya genelinde doların zayıf seyri ve piyasalarda yer edinen Trump dönemine ilişkin belirsizliğin yarattığı endişeler güvenli liman niteliğindeki altına talebi artırdı. Altın dün 1224 seviyesine kadar yükseliş kaydetti. Altın kontratı ise dünü %1,6 değer kazancı ile 1220 seviyesinde tamamladı.

Bugün Altın kontratının güne sınırlı düşüş ile başlangıç yapmasını beklemekteyiz.

EURUSD Kontratı

Dün dünya genelinde doların zayıf seyri gelişmiş ülke para birimleri tarafından yükseliş fırsatı olarak değerlendirildi. Söz konusu seyre euronun da iştirak ettiği görülürken, euro dolar karşısında günü yatay seyir ile tamamladı. EURUSD kontratı ise dünü %0,6 değer kazancı ile 1,0817 seviyesinde tamamladı.