FED, Faiz Oranlarında Değişiklik Yapmadı

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), bugün yaptığı açıklamada faiz aralığını yüzde 0.5 - 0.75'te tuttuğunu bildirdi. Amerika Merkez Bankası, işgücü piyasasının ılımlı büyümenin olduğu bir ortamda güçlenmeye devam ettiğini bildirirken, istihdamdaki artışın "sağlam" olduğunu ve işsizliğin düşük seviyede kaldığını ifade etti.

"RİSK GÖRÜNÜMÜ GENEL OLARAK DENGELİ"

Amerika Merkez Bankası'nın açıklamasında, iş yatırımının "yumuşak" kaldığının altı çizilirken, yakın dönemli risk görünümünün "genel olarak dengeli" olduğu tekrar edildi.

Açıklamaya göre ABD'de tüketici harcamalarının ılımlı bir şekilde artmaya devam ettiği belirtildi. Ayrıca enflasyonun geçtiğimiz çeyreklerde artmasına rağmen hala yüzde 2 hedefinin altında olduğu da ifade edildi.