Fed Faiz Oranını Sabit Tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed) yılın ilk toplantısında politika faizini sabit tutma kararı aldı.



Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantısı sona erdi.

İki gün süren toplantının ardından yayınlanan karar metninde, FOMC üyelerinin politika faizini yüzde 0,50-0,75 aralığında sabit tutma kararını oybirliğiyle aldığı bildirildi.



ABD ekonomisinin "ılımlı" büyümesini sürdürdüğü belirtilen metinde, aralık ayında yapılan son FOMC toplantısından sonraki verilerin, iş gücü piyasasının güçlenmeye devam ettiğini gösterdiği kaydedildi.

Fed yetkilileri, karar metninde önceki aylarda olduğu gibi "Ekonomik görünüme ilişkin kısa vadeli riskler aşağı yukarı dengelenmiş gözüküyor." ifadesine yer verilmesini uygun gördü.



Metinde, ayrıca yatırımların zayıf kalmayı sürdürdüğü ve ekonomik şartların ancak kademeli faiz artışlarına izin vereceği beklentisi yinelendi.

Öte yandan, önceki aylardakinden farklı olarak ülkedeki tüketicilerin ve iş dünyasının ekonomiye güveninin son dönemde yükseldiği kaydedildi.



Buna karşın, metinde bir sonraki faiz artışına yönelik herhangi bir ipucu verilmedi. Analistler, Fed'in faiz artış zamanlanmasına ilişkin ketum tutumunu yeni yönetiminin mali politikalarına yönelik belirsizliğin sürmesine dayandırıyor.



Fed'in bir sonraki toplantısı 14-15 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Fed Başkanı Janet Yellen, toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçecek.



Dolar düştü, altın değer kazandı



Fed'in kararı öncesinde 1,0739 seviyesinde seyreden avro/dolar paritesi, faizleri sabit tutma kararın ardından 1,0769'a yükseldi. Güne 3,78'in üzerinde başlayan dolar/TL ise Fed'in kararını takiben uluslararası piyasalarda 3,7663'e geriledi. Öte yandan, 10 yıllık ABD devlet tahvili getirisi yüzde 2,46'dan yüzde 2,49'a çıktı.



Altının onsu ise Fed'in faizleri sabit tutması ve mart toplantısına dair işaret vermemesiyle 1.204 dolardan 1.207 dolara çıktı. Brent tipi petrolün varil fiyatı ise 56,30 dolardan 56,72 dolara yükseldi.



Açıklama öncesi dalgalı seyreden ABD borsaları, kararın hemen ardından yükselişe geçti. Şu sıralar, Dow Jones Endeksi yüzde 0,23, S&P 500 Endeksi yüzde 0,08 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 0,32 artışla işlem görüyor.