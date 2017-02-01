Fed Faiz Kararını Açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz aralığını yüzde 0.5-0.75’te sabit tuttuğunu açıkladı.

Fed Faiz Kararını Açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz aralığını yüzde 0.5-0.75'te sabit tuttuğunu açıkladı.

Fed yılın ilk toplantısının ardından piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed politika faizini sabit tutma kararı aldı. Oybirliğiyle alınan kararda politika faizi yüzde 0.5-0.75'te tutuldu. İskonto oranı da yüzde 1.25 oranında sabit tutuldu.

(İHA) - İSTANBUL

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